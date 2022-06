Sığorta sahəsində attestasiya keçiriləcək.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankından Metbuat.az-a bildirilib ki, “Sığorta sahəsində attestasiyanın təşkili və keçirilməsi” Qaydasının 2.4-cü bəndinə əsasən, 2 namizəd Mərkəzi Bankda (Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 27) keçiriləcək attestasiyaya dəvət olunurlar.

Attestasiyaya buraxılmaq üçün şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim edilməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.