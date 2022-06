Azərbaycanda səfərdə olan Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov iyunun 24-də Şəhidlər xiyabanına gələrək ölkəmizin azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla anıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın xarici işlər naziri “Əbədi məşəl” abidəsinin önünə əklil qoyub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.