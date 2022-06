Brüsseldə Finlandiya, İsveç və Türkiyə nümayəndələri arasında keçirilən görüş müsbət ab-havada keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Finlandiyadan olan nümayəndə açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyənin narahatlığına səbəb olan texniki məsələlər sürətlə həll edilə bilər. Finlandiya tərəfi problemin həlli ilə bağlı davam edən müzakirələrin müsbət yekunlaşacağına inanır.

