"Qalatasaray"la yollarını ayıran Bartuğ Elmazın yeni klubu məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 19 yaşlı yarımmüafiəçi "Marsel"ə keçib. O, Fransa təmsilçisinin ikinci komandasında çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, Bartuğ Elmaz "Qalatasaray"ın yetirməsidir.

