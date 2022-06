Xəzər rayonunda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, iyunun 26-da saat 22 radələrində Xəzər rayonunun Qala qəsəbəsi ərazisində Bakı şəhər sakini V.Əliyev idarə etdiyi “VAZ-2106” markalı avtomobillə yolu keçən Xaçmaz rayon sakini Rəşad Zəkiyevi vurub.

Nəticədə xəstəxanaya yerləşdirilən piyada ölüb.

Xəzər Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

