“Real Madrid” və PSJ kimi klublarda forma geyinən Xese Rodriqes Türkiyədə oynayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Ankaragücü” Çempionlar liqasının qalibini transfer edib. Məlumata görə, oyunçu ilə 1+1 şərti ilə müqavilə imzalanıb. Bildirilir ki, türk təmsilçisi Rodriqesi azad agent kimi transfer edib.

Qeyd edək ki, “Real Madrid”də futbol oynamağa başlayan Rodriqes PSJ-yə keçib. PSJ ilə müqaviləsi bitən oyunçu “Las Palmas”a keçib. Bu mövsüm isə onun klubu ilə müqaviləsi başa çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.