"Bu “çuşka”ları az mindirin başımıza" - Nadir Zauru müdafiə etdi

Müğənni Nadir Qafarzadə iranlı ifaçını efirdən qovan Zaur Kamalı müdafiə edib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bununla bağlı İnstaqramda status paylaşıb.

"Zaur, sən elə sənsən. Bu "çuşka”ları az mindirin başımıza. Musiqimizin içinə nəyi var... (qeyri-etik ifadə). Zövqləri də sıfırdır”, - deyə Nadir bildirib.

Qeyd edək ki, Z. Kamal ötən gün verilişinə qonaq olan iranlı müğənni Afşin Azərini efirdən qovub. Onun bu addımı sosial şəbəkələrdə tənqid olunub.

Onu da bildirək ki, N. Qafarzadə paylaşımını daha sonra silib.

