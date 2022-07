"Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində Polşa "Lex"i ilə keçirəcəyi oyunlar üçün iştirak ərizəsini açıqlayıb.

Metbuat.az "köhlən atlar"ın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Qurban Qurbanov siyahıya 26 oyunçu daxil edib.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” “Lex"lə ilk oyununu iyulun 5-də səfərdə, cavab görüşünü isə bir həftə sonra evdə keçirəcək.

