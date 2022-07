Məşhur futbolçunun 19 yaşlı qızının əxlaqsız görüntüləri yayıldı - FOTOLAR

Böyük Britaniyanın keçmiş futbolçusu Maykl Ouenin 19 yaşlı qızının davranışları müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 19 yaşlı Qemmanın iştirak etdiyi "Love İsland" şousunda əxlaqsız görüntüləri yayılıb. Görüntülərdə Qemmanın açıq geyimlə oğlan iştirakçının qarşısında rəqs etdikdən sonra onunla yaxınlıq etdiyi əksini tapıb. Sosial mediada 3,7 milyon izləyicisi olan Maykl Ouen də bu vəziyyətə biganə qala bilməyib. O sosial media hesabında utandığını əks etdirən smaylik paylaşıb.

Qeyd edək ki, "Love İsland" şousu birmənalı qarşılanmır. Şouda iştirakçılar bir müddət villada qalır. Bu zaman onlar arasında əxlaqsızlıqlar müşahidə edilir.

