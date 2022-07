Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov Dünya Bankının (WB) Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə vitse-prezidenti Anna Byerde ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Taleh Kazımov özünün tviter hesabında yazıb.

"Görüşdə Azərbaycan ilə Dünya Bankı arasında əməkdaşlığın cari vəziyyəti və gələcək perspektivləri barədə fikir mübadiləsi apardıq."-o qeyd edib.

