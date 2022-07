İranın paytaxtı Tehranda rəsmi səfərdə olan Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir-Abdullahianla görüşüb.

Metbuat.az "Mehrnews"ə istinadən xəbər verir ki, Ceyhun Bayramovun İranın digər yüksək səviyyəli rəsmiləri, o cümlədən İran prezidenti İbrahim Rəisi və İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibafla görüşləri nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.