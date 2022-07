Bakının Nizami küçəsi, "Tarqovı" adlanan ərazisində ilan peyda olub.

Bu barədə Metbuat.az "baku.ws"ə istinadən xəbər verir.

Şəhərin mərkəzində ilanın peyda olması insanları qorxuya salıb.

Görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.