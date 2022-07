Azərbaycanda qəribə hadisə: Yeddi il əvvəl ölən adam “radara düşdü” - VİDEO

İsmayıllıda yeddi il əvvəl ölmüş şəxsin adına cərimə protokolu göndərilib. Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, Əsgər Canaliyevin ailəsi evlərinə gələn bu məktubdan narahat olublar. Məsələ ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən isə bildirib ki, həmin tarixdə Türkiyəyə məxsus yük avtomobili qayda pozuntusu törədib. İdarənin mərkəzi informasiya sistemində Türkiyəyə məxsus avtomobillərin qeydiyyatı mövcud olmadığından həmin elektron protokol eyni nömrədə olan nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünün adına qeydiyyata alınıb. Sonradan bu texniki səhv aradan aldırılıb. Vəfat etmiş şəxsin adına gələn elektron qərarda göstərilir ki, Canaliyev Əsgər Biniyət oğlu bu il iyun ayının 19-da Abşeron-Aşağı Güzdək yolunun 35-ci kilometrliyində avtomobillə radara düşüb. Və o, 50 manat məbləğində cərimələnib. Mərhum Əsgər Canaliyevin oğlu Xəqani Canalıyev bildirir ki, məsələnin belə olması onu çox narahat edib. Məsələyə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi də münasibət bildirib. İdarənin inspektoru Toğrul Nəsirlinin sözlərinə görə, heç bir sürücü törətmədiyi yol hərəkəti qayda pozuntusuna görə inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Belə halla qarşılaşan sürücülər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinə məlumat versinlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.