Neft İxrac Edən Ölkələr Birliyinin (OPEC) baş katibi Məhəmməd Sanusi Barkindo vəfat etdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mele Kolo Kyari - Nigeriya Milli Neft Korporasiyasının rəhbəri öz “Tvitter” platformasında məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, 65 yaşlı Məhəmməd Sanusi Barkindo dünən vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.