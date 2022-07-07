KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

Futbol dünyasını çalxalayan transfer: Ronaldonun yeni klubunun adı açıqlandı

Futbol dünyasını çalxalayan transfer:
09:12 7 İyul 2022
308 İdman
Anar Türkeş
A- A+

“Mançester Yunayted” klubunun hücumçusu Kriştiano Ronaldonun yeni klubu “Barselona” olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “AS” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, hücumçunun meneceri Jorje Mendes transferin detallarını müzakirə etmək üçün Barselona şəhərinə gedib. İddialara görə, Ronaldo “Barselona”da oynamaq üçün məvacibində güzəşt etməyə hazırdır. Qeyd edək ki, Jorje Mendes Ronaldodan əlavə Bernardo Silva, Rafa Leao və Ruben Nevesin də meneceridir. Mendes bu futbolçuların da “Barselona”ya mümkün transferini müzakirə edəcək.

Qeyd edək ki, Ronaldo bundan əvvəl “Barselona”nın əzəli rəqibi “Real Madrid” klubunda forma geyindiyi üçün hücumçunun transfer xəbəri paytaxt təmsilçisinin fanatlarında etiraz yaradıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Kəpəz" Gürcüstan millisinin sabiq üzvünü transfer edib

"Kəpəz" Gürcüstan millisinin sabiq üzvünü transfer edib

07 İyul 2022 09:19
Çempionlar Liqası: Dörd qarşılaşma qolsuz bitib

Çempionlar Liqası: Dörd qarşılaşma qolsuz bitib

07 İyul 2022 09:10
"Xan Lənkəran" I Diviziona buraxılmadı: Klubun prezidenti AFFA-nı təhqir etdi -

"Xan Lənkəran" I Diviziona buraxılmadı: Klubun prezidenti AFFA-nı təhqir etdi - FOTO

06 İyul 2022 23:46
Stolüstü tennisçilərimiz Avropa çempionatında mübarizəyə başlayıblar

Stolüstü tennisçilərimiz Avropa çempionatında mübarizəyə başlayıblar

06 İyul 2022 23:17
"Borussiya" Sebastyen Alleni rekord məbləğə

"Borussiya" Sebastyen Alleni rekord məbləğə transfer etdi

06 İyul 2022 21:31
Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasında yeni təyinat olub

Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasında yeni təyinat olub

06 İyul 2022 18:24
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
Sənətə öz gücümlə gəlmişəm, bəziləri kimi başqa yollardan keçməmişəm -
aktrisa Arzu Abdulova ilə MÜSAHİBƏ
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycanlı idmançıdan ilk: ilk yerli qadın idmançı olaraq dünya reytinq cədvəlinə düşüb

07 İyul 2022 09:34

Afşin Azəri Zaurla klip çəkdirdi -

07 İyul 2022 09:29

Pakistanın Baş naziri Əli Əsədova məktub ünvanlayıb

07 İyul 2022 09:28

Qoyun otararkən mağara tapdı: İçinə girəndə İNANMADI /

07 İyul 2022 09:25

İmtahandan keçmək üçün 5500 manata “dua” yazdırdı

07 İyul 2022 09:24

İmtahandan keçmək üçün 5500 manata “dua” yazdırdı -

07 İyul 2022 09:24

Bakıda "KİA" markalı avtomobil yanıb

07 İyul 2022 09:22

"Kəpəz" Gürcüstan millisinin sabiq üzvünü transfer edib

07 İyul 2022 09:19

Mərkəzi Bank rəsmi məzənnəni

07 İyul 2022 09:12

Futbol dünyasını çalxalayan transfer:

07 İyul 2022 09:12