Bakıda 1977-ci il təvəllüdlü kişi ehtiyatsızlıq nəticəsində hündürmərtəbəli binadan yıxılıb.

Metbuat.az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, paytaxt sakini Mənsur Hacıyev xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Qeyd edək ki, həlak olan Mənsur Hacıyev blogger Elçin Lənbəranskinin yeznəsidir. Mərhum doğulduğu Bərdənin Lənbəran kəndində torpağa tapşırılıb. O, Bakıda taksi fəaliyyəti ilə məşğul olurmuş.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.