İsveç aralarında 10 PKK terrorçusunun da olduğunu çox sayda şübhəlini Türkiyəyə təhvil verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsveç mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Türkiyə-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan memorandumdan sonra Ankaranın tələbləri yerinə yetirilməyə başlanılınıb.

Qeyd edək ki, memorandumdan əvvəl Türkiyə aralarında 33 PKK terrorçusu və FƏTÖ üzvlərinin olduğunu şübhəlilərin təhvil verilməsini tələb etmişdi.

