Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Şuşa şəhərində babasının evini ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

"Nəhayət ki, doğma torpaqlarımıza gedə bilirik. Şuşada babamın yaşadığı evdə..." - deyə Fərid Qayıbov vurğulayıb.

