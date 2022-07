Xəbər verdiyimiz kimi, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda Polşa "Lex"ini qəbul edib.

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda oynanılan qarşılaşma "köhlən atlar"ın 5:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qollar: Velde, 1 (0:1), Kadi, 14 (1:1), Ozobiç, 42 (2:1), Vadji 56 (3:1), Kadi, 74 (4:1), Abbas Hüseynov, 77 (5:1)

