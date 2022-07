Avropa Birliyi Brüsseldə hərbi qərargaha bənzər bina inşa edəcək.

Metbuat.az “The Times”ə istinadən xəbər verir ki, avropalı liderlər Çin və Rusiya kimi ölkələrin toplantıları dinləməsinə qarşı belə qərar qəbul edib. Məlumata görə, Avropa Birliyinin vacib toplantıları gizli qərargahda keçiriləcək. Toplantıdan əvvəl və sonra ərazidə dinləmə cihazlarının olub-olmadığı yoxlanılacaq. Bildirilir ki, qərargah NATO-nun iştirakı ilə tikiləcək.

