“Ukrayna müharibəsinin çətin mərhələsi hələ qarşıdadır”.

Metbuat.az “UNİAN”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə astroloq Olqa Medvetskaya öz İnstaqram səhifəsində yazıb. O bildirib ki, qarşıdakı iki həftə ərzində döyüşlər daha da intensivləşəcək növbəti iki həftə həlledici ola bilər.

Astroloqun sözlərinə görə, avqust ayında Ukrayna üstünlüyü ələ keçirəcək. Qeyd edək ki, astroloq Ukraynanın qələbə qazanacağını və Rusiyanın planlarının iflasa uğrayacağını da açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.