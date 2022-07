Çində yaşayan 33 yaşlı Çen Li adlı kişi qadın olduğunu biləndə heyrətə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sidiyindən uzun müddətdir qan gələn çinli həkimə müraciət edib. Məlum olub ki, Çen Lidə bətn və yumurtalıqlar var. Bu isə qadınlarda olur. Sidiyindən qan gəlməsi də qadınlara xas əlamətdir. Bu, həkimləri də təəccübləndirib.

Çen Li 20 ildir qadınlara məxsus əlamətləri özündə müşahidə etsə də, heç vaxt qadın olduğundan şübhələnməyib.

