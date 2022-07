Azərbaycan və Almaniya alüminium istehsalı üzrə birgə müəssisə yaradır

"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC ilə Almaniyanın “Achenbach Buschhütten” şirkəti arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən, Azərbaycanda alüminium məhsullarının istehsalı üzrə birgə müəssisə təsis ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib.

Onun sözlərinə görə, Gəncədə illik istehsal gücü 105 min ton olan alüminium yayma məhsullarının istehsalı müəssisə qurulacaq. Layihənin birinci mərhələsi 132 milyon ABŞ dolları dəyərində ixrac imkanlarının genişləndirilməsinə töhfə verəcək", - deyə o, qeyd edib.

