Rəqsanənin əri övladını təhlükəyə atdı - VİDEO

Müğənni Rəqsanə İsmayılovanın sosial mediada paylaşdığı video müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə sükan arxasındakı həyat yoldaşı Fazil Əmiraslanovun qucağında oturduğu və bir əli ilə saxladığı oğlu Məhəmməd Əli əks olunub.

Kadrlarda atası tərəfindən körpənin həyatınnı təhlükəyə atılması, eyni zamanda başını avtomobildən çıxartması da diqqətdən yayınmayıb.

Görüntülər sosial media stifadəçiləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Körpənin təhlükəyə atılmasını qınayıblar.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.