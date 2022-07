XİN başçısının müavini Vyetnamın xarici işlər naziri ilə görüşüb - FOTOLAR

Vyetnama rəsmi səfəri çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədovun Vyetnamın xarici işlər naziri Bui Thanh Son ilə görüşü keçirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Görüşdə Azərbaycan-Vyetnam münasibətlərinin tarixi kökləri, hazırkı vəziyyəti və əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb. Vyetnam Sosialist Respublikasının qurucusu Ho Çi Minin vaxtilə Azərbaycana, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Vyetnama etdiyi tarixi səfərləri xatırlanıb, bu münasibətlərin müasir zamanda da müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdirildiyi qeyd olunub. Azərbaycan-Vyetnam arasında aparılan siyasi dialoqun yüksək səviyyədə qorunub saxlanılmasının, qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsinin, parlamentlərarası və iki ölkənin hakim partiyaları arasında əlaqələrin genişləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Həmçinin, Azərbaycan və Vyetnam arasında beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində tərəfdaşlıq, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Görüş əsnasında Azərbaycan tərəfi bölgədə münaqişə sonrası mövcud olan vəziyyət, o cümlədən azad olunmuş ərazilərdə bərpa, quruculuq, reinteqrasiya işləri barədə məlumat təqdim edərək, ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hər zaman dəstək verdiyinə görə Vyetnam tərəfinə təşəkkür ifadə edib.

Daha sonra Azərbaycan tərəfindən xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov, Vyetnam tərəfindən isə bu ölkənin xarici işlər nazirinin müavini Ha Kim Ngocun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə iki ölkənin Xarici İşlər Nazirlikləri arasında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirilib.

Görüş zamanı tərəflər Azərbaycan-Vyetnam arasında ənənəvi dostluq əlaqələrinin son illər ərzində bütün spektr üzrə inkişaf etdiyini vurğulayaraq, siyasi, ticarət və iqtisadiyyat, energetika, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və humanitar sahələrdə qarşılıqlı tərəfdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində mövcud potensialı müzakirə edib. Həmçinin, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsinin, parlamentlərarası əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Müzakirələr zamanı regional və beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq perspektivlərinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb, iki ölkə arasında BMT və Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsindəki qarşılıqlı dəstəyin göstərilməsi məmnunluqla qeyd olunub.

Nazir müavini Elnur Məmmədov Azərbaycanın Vyetnamdakı Səfirliyi və Vyetnamın Diplomatik Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan və Vyetnam arasında diplomatik əlaqələrinin qurulmasının 30 illiyi: əlaqələrin tarixi və gələcək perspektivləri” adlı konfransda fəxri qonaq qismində iştirak edərək çıxış edib.

Çıxışında Elnur Məmmədov iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrinin tarixinə və inkişafına nəzər salıb, Azərbaycanın Vətən müharibəsi dövründə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında münaqişə ilə bağlı aparılan müzakirələr zamanı beynəlxalq hüquqa əsaslanan Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəklədiyinə görə Vyetnam tərəfinə təşəkkürünü ifadə edib. Daha sonra nazir müavini konfrans iştirakçılarına Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasından sonra regionda açılan imkanlardan, azad olunmuş ərazilərimizdə aparılan bərpa və yenidənqurulma işləri, enerji və nəqliyyat sahəsində həyata keçirilən iri-miqyaslı layihələr, habelə beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən Qoşulmama Hərəkatında fəaliyyəti barədə məlumat təqdim edib.

Həmçinin, tədbir zamanı hər iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin müavinlərinin iştirakı ilə ADA Universiteti və Vyetnam Diplomatik Akademiyası arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

Bununla yanaşı, səfər çərçivəsində Vyetnam Sosialist Respublikası Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının və Vyetnam Milli Assambleyasında fəaliyyət göstərən Vyetnam-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbərləri ilə görüş həyata keçirilib.

Nazir müavini Elnur Məmmədov Vyetnamın aparıcı Kütləvi İnformasiya Agentliklərinin nümayəndələri ilə təşkil olunmuş mətbuat konfransı zamanı Azərbaycan və Vyetnam arasında münasibətlərin inkişaf perspektivləri barədə fikirləri ilə bölüşmüş, media nümayəndələrinin ölkəmiz haqqında çoxsaylı suallarını cavablandırıb.

