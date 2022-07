"Yüksəliş"in qalibləri mükafatlandırıldı

ADA Universitetində “Yüksəliş” müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 22 nəfər qalib olub:

1.Məmmədli Emil

2.Tairquliyeva-Nağıyeva Arzu

3.Hüseynov Mustafa

4.Əhmədov Əli

5.Hüseynov Elmir

6.Həziyev Elşən

7.Əzimov Azər

8.İsa-zadə Şöhrət

9.İsmayıllı İlyas

10.Ziyadov Elkiyar

11.Nağıyev Camal

12.Mahmudov Hüseyn

13.İsayev Fərid

14.Məhərrəmli Fərrux

15.Sultanlı Xanbaba

16.Balakişiyeva Nərgiz

17.Abulov Ramil

18.Məsimzadə Nihad

19.Mehriban Rəsulova

20.Hüseynov Etibar

21.İsmayılova Nərgiz

22.Vüsalə Bayramova.

Xatırladaq ki, qalibləri 1 il ərzində idarəçi rəhbərlərdən - iri şirkətlərin top-menecerlərindən və dövlət qurumlarının rəhbərlərindən fərdi karyera məsləhətləri almaq imkanı, kadr ehtiyatı bankına daxil edilmə və 20.000 AZN dəyərində pul mükafatı gözləyir.

