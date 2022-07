Ərdoğan: "Afina Lozanna müqaviləsinin şərtlərini pozur"

"Yunanıstan Lozanna müqaviləsinin şərtlərini pozur"

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

"Lozanna sülh müqaviləsi ilə quru sərhədlərimiz çəkildi, kapitulyasiyalar ləğv edildi, Yunanıstanda qalan türk azlığının hüquqları təmin edildi, sahillərimizə yaxın olan yunan adalarının qeyri-hərbi statusu təsdiqləndi. Türkiyə Lozanna müqaviləsinin imzalanmasından ötən 99 il ərzində onun icrasını diqqətlə izləyib. Lakin son dövrdə müqavilədə qeydə alınan şərtlər, xüsusilə türk azlığının hüquqları Yunanıstan tərəfindən pozulub", - Ərdoğan əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.