Bəy toya 4 saat gecikdi: Məclisə girəndə ŞOK YAŞADI - Gəlinin yanında... / FOTO

Hindistanda toy zamanı qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəyin toya 4 saat gec gəlməsi qız tərəfini qəzəbləndirib. Məlumata görə, bəy toya gələndə sərxoş olub. Gəlinin ailəsi qızı ona vermək istəməyib. Lakin toyun hazırlığı boşa getməsin deyə qız məclisdə olan qohumlardan birinə ərə verilib. Məlum olub ki, bəy dostları ilə əyləndiyi üçün məclisə gecikib.

Oğlan tərəfinin israrına baxmayaraq, qız tərəfi fikrini dəyişməyib. Buna görə də, tərəflər arasında mübahisə düşüb. Oğlanın qohumları toydan qovulub.

