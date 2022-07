"Instagram" "TikTok"la rəqabətə girdi - Şikayətlər səbəbindən yeni funskiya dayandırıldı

"TikTok"la rəqabətə girən "Instagram" istifadəçiləri yeni funksiyanın dayandırılmasını tələb edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, "TikTok"un eyni funskiya olan videoların ard-arda ana səhifədə istifadəçilərin önünə çıxması çoxlarının narazılıqlarını səbəb olub.

Ötən gün isə "Instagram"ın rəhbəri Adam Mosseri bu funksiyanın daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı "Twitter"də paylaşım edib.

Lakin istifadəçilərin və məşhurların "bu funskiya "TikTok"da var, "Instagram"da ehtiyac yoxdu" tipli narazılıqlarından sonra "Meta" şirkəti yeni funksiyanın ləğv ediləcəyini açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.