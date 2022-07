Müəllimlərin sertifikasiyasının test imtahanı mərhələsi başlayır

Təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsi başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil İnstitutunun İnsan Resursları Mərkəzi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq test imtahanı ilə bağlı məlumat 1 ay öncədən iştirakçıların şəxsi kabinetinə göndərilib.

Müəllimlər portal.edu.az platformasından qeydiyyatdan keçərək, “Sertifikatlaşdırma” bölməsinə daxil olmaqla test imtahanlarının vaxtı və yeri barədə məlumatla tanış ola bilərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.