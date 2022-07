Xərçəng xəstəliyinə yoluxan müğənni Zeynəb Həsəni səhhətindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda Türkiyədə olan sənətçi vəziyyəti ilə bağlı "Elgizlə izlə" verilişinə açıqlama verib. Zeynəb müayinələrdən sonra onda xərçəng xəstəliyi aşkarlandığını, buna görə də əməliyyat olunduğunu bildirib:

"Bir az problemim var idi. Özümdə narahatlıq hiss etdim və həkimə gəldim. Müayinələrdən keçəndə məndə bu xəstəlik aşkarlandı. İnşallah müalicələrlə keçəcək. Əməliyyat olundum".

