Dövlət İmtahan Mərkəzi növbəti imtahanları keçirir

Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzi jurnalistika ixtisasına qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün qabiliyyət imtahanı, hərbi liseylərə qəbul imtahanı və miqrasiya orqanlarına qulluğa qəbul imtаhаnı keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda DİM məlumat yayıb.

İmtahanlar saat 10:00-da başlanır. İmtahanların başlanmasına 15 dəqiqə qalmış – saat 09:45-də buraxılış rejimi başa çatır. Bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binalarına buraxılmırlar.

Jurnalistika ixtisasına qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün qabiliyyət imtahanında internet vasitəsilə anket dolduraraq qeydiyyatdan keçmiş və III ixtisas qrupu üzrə test imtahanı verərək müsabiqə şərtini ödəyən abituriyentlər iştirak edirlər. İmtahanda 703 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulur. İmtahan Bakı şəhərində və DİM-in regional bölmələrinin yerləşdiyi Naxçıvan, Gəncə, Lənkəran, Şəki, Bərdə, Göyçay, Şirvan, Xaçmaz şəhərlərində təşkil olunur.

Müdafiə Nazirliyinin hərbi liseylərinə qəbul imtahanı Bakı və Naxçıvan şəhərlərində, ümumilikdə 7 binada keçirilir. İmtahanda 1735 abituriyentin (Bakı şəhərində 1345 nəfər, Naxçıvan şəhərində 390 nəfər) iştirakı nəzərdə tutulur.

Miqrasiya orqanlarına qulluğa qəbul olmaq istəyən namizədlər üçün test imtahanı isə Bakıda 2 binada keçirilir. İmtahanda iştirak etmək üçün 357 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.