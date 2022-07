Kardioloqdan infarkt xəbərdarlığı: Bu saatlarda...

Rusiyalı kardioloq Tamaz Qaqloşvili Teleqram kanalında infarktların niyə gecə və səhər tez-tez baş verdiyini açıqlayıb və bunu əvvəlcədən bəlli edən əlamətlərdən danışıb.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verirki, həkim tibbi statistikaya əsasən bildirib ki, infarktların əhəmiyyətli bir hissəsi gecə və ya səhər, ürəyin xüsusilə gərgin olmadığı vaxtlarda baş verir.

Kardioloqun sözlərinə görə, əsas səbəb yuxu zamanı və ya oyandıqdan dərhal sonra təzyiqin kəskin və hiss olunmayan artmasıdır.

"Kardiologiya şöbəsindəki təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, infarkt keçirən xəstələr adətən gecələr gətirilir - bir qayda olaraq, səhər saat 3-4-ə düşür”, - deyə həkim bildirib.

Bunun qarşısını almaq üçün mütəxəssis hipertansif xəstələrə davamlı olaraq təzyiqə nəzarət edən dərmanlar qəbul etməyi və tonometrin oxunuşlarını izləməyi tövsiyə edir. Səhər təzyiqiniz həmişə yüksəkdirsə, həkimə müraciət etməlisiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.