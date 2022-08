ABŞ prezidenti Co Baydenin koronavirus testi yenidən pozitiv çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin müalicə həkimi məlumat verib. O bildirib ki, dövlət başçısı yenidən öskürməyə başlayıb.

“Prezidentin qızdırması yoxdur, əhval-ruhiyyəsi də yaxşıdır”.

Qeyd edək ki, ötən ayın 21-də Baydenin koronavirus testi pozitiv çıxıb. 30 iyul tarixində isə o, yenidən virusa yoluxub.

Gülər Seymurqızı

