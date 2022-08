Dünənki hərbi əməliyyatda adı keçən Sarıbaba dağı - FOTO

Sosial şəbəkədə Ordumuzun dünənki antiterror əməliyyatında adı xüsusi keçən Sarıbaba dağının möhtəşəm görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı yol hərəkəti üzrə ekspert Ərşad Hüseynov paylaşım edib.

O qeyd edib ki, fotonu bu ilin yanvarında dağın şimal-qərbindən – doğulduğu Mayıs kəndindən, təxminən 20 km məsafədən çəkib: “Sarıbabanın görünən tərəfi Laçındır. Arxası isə Şuşa rayonunun ərazisidir. Dünənki əməliyyatda dağın arxası da çaqqallardan təmizlənib. Ordumuza eşq olsun! Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin”, Ə. Hüseynov qeyd edib.

