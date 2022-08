"Şuşa Bəyannaməsinə uyğun olaraq Azərbaycan və Türkiyə arasında təhlükəsizlik sahəsində də əməkdaşlıq getdikcə genişlənir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı tviterdə yazıb.

O bildirib ki, Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Polis İdarəsinin şöbə müdiri Həsən Əmrah Dəmirçioğlu Azərbaycanda səfərdədir. Səfərin məqsədi təhlükəslik sahəsində seminarda iştirak etmək və təcrübə mübadiləsi aparmaqdır.

