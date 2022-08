Putinə səsləndi: "Arzun ürəyində qalacaq"

"Rusiya Ukraynada qələbə qazanarsa, Putinin güc siyasətinin nəticə verdiyini təsdiqləmiş olarıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiyanın Ukraynada qələbəsinə mane olmaq lazımdır. NATO lideri qeyd edib ki, Rusiya qələbə qazansa digər qonşu ölkələrə yönələcək.

“Putinin Ukrayna haqqında arzularının həyata keçməməsi bizim maraqlarımıza uyğundur. Putinin hərbi yolla arzularının reallaşdırdığı dünya bizim üçün daha təhlükəli dünya olacaq” - Stoltenberq deyib

