Uşağı bağçaya aparan ananın geyimi etirazlara yol açdı: “Əriniz üçün narahat olmayın” / FOTOLAR

Sosial mediada milyonlarla izləyicisi olan Lena Nersesian adlı qadının paylaşdığı fotolar etirazlara səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotolarda Lenanın uşağı bağcaya apardığı əks olunub. Lakin digər valideynlər ananın uşağı baxçaya apararkən açıq geyimdə olmasına etiraz edib. Onlar bildiriblər ki, bu, uşaqların tərbiyəsi üçün pis nümunədir. Lena isə iddialara belə cavab verib:

“Məni görərkən ərlərinin təhlükədə olduğunu düşünürlər. Lakin belə hal yoxdur. Mən iş qadınıyam”.

Qeyd edək ki, Lena bir sıra reklam şirkətləri ilə də əməkdaşlıq edir.

