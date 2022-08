Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) "Kapital bazarına nəzarət departamenti"nin adı "Kapital bazarı fəaliyyətinə dair siyasət və nəzarət departamenti"nə dəyişdirilib.

Metbuat.az bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl AMB-nin "İnzibati departament"inin və "Sığorta fəaliyyətinə nəzarəti departamenti"nin adı müvafiq olaraq "İnzibati və satınalmalar departamenti"nə və "Sığorta fəaliyyətinə dair siyasət və nəzarət departamenti"nə dəyişdirilib.

