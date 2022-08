Bakıdakı yağışlı gündə ərəblərin "Tarqovı"dakı rəqsi gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə ərəblərin xarici mahnının sədaları altında rəqsi görülür. Bir müddət sonra isə ətrafdakı insanlar da həmin şəxslərə qoşularaq rəqs ediblər.

Bir çoxları bu videonu bəyənsə də, etiraz edənlər olub. Belə ki, vətəndaşlar Aşura günündə şəhərdə edilən bu rəqsi qınayıblar.

