Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Sədrin ofisi departamenti ləğv olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı qurumun sədri Taleh Kazımov əmr imzalayıb.

Hazırda AMB-nin strukturuna 25 departament və 5 şöbə daxildir. Departamentlərin bir qismi və şöbələr bu günlərdə yaradılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.