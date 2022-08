Adında mənzil olan və ipoteka almaq istəyən şəxslər üçün qaydalar sərtləşdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, evi olan şəxslər daha çox ilkin ödəniş etməli olacaqlar. Yeni qaydaya görə, mənzil sahibi olan vətəndaşlar ipoteka ilə almaq istədikləri evin dəyərinin ən azı 30 faizini ilkin ödəniş kimi ödəməlidirlər.

Yeni qaydalar Mərkəzi Bankın kredit riskləri, o cümlədən iri kredit riskləri ilə bağlı prudensial normativ və tələblərində təsbit olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.