İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu regionlarda turizm sahəsində biznes klasterlərinin inkişafı üçün maliyyə dəstəyi göstərir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu nazir Mikayıl Cabbarov bildirib.

"Ötən il sahibkar Təranə Səmədovaya turizm fəaliyyətinin genişləndirilməsi məqsədilə 120 min manat güzəştli kredit ayrılıb", - deyə o, qeyd edib.

