“Qeyri-neft sənayesnin inkişafı üzrə istehsal və emalyönümlü layihələrin dəstəklənməsi İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun prioritetlərindəndir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu nazir Mikayıl Cabbarov bildirib.

“2021-ci ildə “İKAR-QRUP” MMC süfrə sularının istehsalı məqsədilə Fonddan 200 min manat güzəştli kredit əldə edib”, - deyə nazir bildirib.

