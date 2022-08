Əməkdar artist Tünzalə Əliyevadan xəbər var.

Metbuat.az xəbər verirki, yenidən kimyaterapiya alan aktrisa sosial mediada yeni görüntülərini paylaşıb. Görüntülərdə Tünzalənin həyat yoldaşı və qızı da yer alıb. Hər kəs aktrisaya can sağlığı arzu edib.

Həmin fotonu təqdim edirik:

