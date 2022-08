Gənc qızın bu hərəkəti erməniləri hiddətləndirdi - VİDEO

Ermənistanda sosial şəbəkələrdə yanan ticarət mərkəzinin fonunda musiqiçinin ifası hər kəsi hiddətləndirib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Sputnik Ermənistan” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, naməlum musiqiçi hadisə baş vermiş ərazidə kanon ifa etmək qərarına gəlib. Onun bu addımının səbəbi bilinmir.

Qeyd edək ki, bu gün İrəvanın “Surmalu” ticarət mərkəzində partlayış baş verib. Hadisə zamanı 60 nəfər xəsarət alıb, 2 nəfər ölüb. Hadisənin rəsmi səbəbi hələlik açıqlanmır.

