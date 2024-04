Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Tavuşa gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “news.am” məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Paşinyan bu il ikinci dəfədir ki, Tavuşa gedir.

