İranın cənub-şərqində 4,5 maqnitudalı zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin seysmoloji mərkəzi bildirib.

Zəlzələnin episentri ölkənin Kirman ostanının Şəhdad şəhristanından 24 km aralıda olub. Təbii fəlakətin ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.

Tələfat və dağıntı barədə məlumat verilməyib.



