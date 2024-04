Ermənistan Qazaxın 4 kəndinin Azərbaycana qaytarılmasına qarşı deyil.

Metbuat.az “Aysor”a istinadən xəbər verir ki, bu açıqlamanı Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan parlamentin iclasında çıxışı zamanı deyib.

Paşinyan qeyd edib ki, onlar delimitasiya prosesinə Tavuş vilayətindən və 4 kənddən başlamağa hazırdır:

“Düşünürür ki, delimitasiya və demarkasiya təhlükəsizliyi təmin etməyəcək, amma bu proses olmasa, təhlükəsizlik təhdidləri getdikcə artacaq”.

