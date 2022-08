Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin müqaviləli hərbçisi, 41 yaşlı Manvel Myasnikoviç Tadevosyan ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

“Avqustun 14-də saat 15:20 radələrində hərbi qulluqçunun vəziyyəti kəskin pisləşib. Həkimlər ona dərhal lazımi köməklik göstərsələr də onu xilas etmək mümkün olmayıb. Ölümün səbəblərinin müəyyən edilməsi üçün məhkəmə-tibbi ekspertizası təyin edilib”, - deyə nazirlikdən bildirilib.

